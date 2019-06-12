Об этом заявили в справочной службе московского НИИ Склифосовского в среду, 12 июня., — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Продюсер был госпитализирован в институт имени Склифосовского 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки продюсер принял химикат за сок и выпил его. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, напоминает «Газета.ру».

6 июня продюсера ввели в медикаментозный сон. Таким образом врачи надеялись устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии. 11 июня мужчина пришёл в себя. Сообщалось, что он не мог говорить и не помнил своего имени. Также было опубликовано видео с пришедшим в сознание Алибасовым.

Как заявил ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший, существует риск летального исхода. По словам, кровотечения у продюсера нет, но врачи не исключают, что циркулярный ожог в пищеводе может вскрыться.

«У него сейчас все в порядке, но есть риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому за ним врачи активно наблюдают», — цитировал его телеканал «360». Алибасов-младший отметил, что сообщения о кровотечении могут быть связаны с выходом передачи, в которой жертва отравления чистящим средством рассказала о подобном исходе.