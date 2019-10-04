04.10.2019, 20:50
Появились первые фотографии со съёмок продолжения «Аватара»
ИА «Ореанда-Новости». Поклонники культового фильма «Аватар», снятого режиссёром Джоном Камероном, смогли заглянуть на съёмочную площадку, где снимается продолжение полюбившегося им фантастического фильма.
На официальном аккаунте фильма в соцсети Twitter были опубликованы первые фотографии со съемочной площадки. На фото можно увидеть режиссёра, стоящего с 3D-камерой по колено в воде. Премьера фильма ожидается в конце 2021 года, а уже через два года будет выпущена третья часть фильма.
Опубликованными фотографиями дело не ограничется. Объявлено, что скоро поклонники смогут насладиться новыми кадрами со съёмочной площадки.
На официальном аккаунте фильма в соцсети Twitter были опубликованы первые фотографии со съемочной площадки. На фото можно увидеть режиссёра, стоящего с 3D-камерой по колено в воде. Премьера фильма ожидается в конце 2021 года, а уже через два года будет выпущена третья часть фильма.
Опубликованными фотографиями дело не ограничется. Объявлено, что скоро поклонники смогут насладиться новыми кадрами со съёмочной площадки.
Источник: Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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