ИА «Ореанда-Новости». Поклонники культового фильма «Аватар», снятого режиссёром Джоном Камероном, смогли заглянуть на съёмочную площадку, где снимается продолжение полюбившегося им фантастического фильма.

На официальном аккаунте фильма в соцсети Twitter были опубликованы первые фотографии со съемочной площадки. На фото можно увидеть режиссёра, стоящего с 3D-камерой по колено в воде. Премьера фильма ожидается в конце 2021 года, а уже через два года будет выпущена третья часть фильма.

Опубликованными фотографиями дело не ограничется. Объявлено, что скоро поклонники смогут насладиться новыми кадрами со съёмочной площадки.