ИА «Ореанда-Новости». Во Франции предсмертное прощальное письмо Бодлера ушло с молотка за 234 тысячи евро. Знаменитый французский поэт Шарль Бодлер говорит в нём о своём намерении покончить жизнь самоубийством. Правда та попытка суицида оказалась неудачной, и поэт прожил ещё более 20 лет.

Письмо автора "Цветов зла" продали на торгах в Фонтенбло за 234 тысячи евро, сообщает телеканал BFMTV. Письмо было адресовано его любовнице Жанне Дюваль. Поэт отправил его девушке в июне 1845 года, на тот момент Бодлеру было всего 24 года.

Основоположник эстетики декаданса сообщил, что когда мадмуазель Жанна Лемер передаст Жанне Дювель это письмо, он будет уже мёртв.

«Я убью себя, потому что я не могу больше жить, потому что усилия засыпать и просыпаться стали невыносимыми», — написал 24-летни поэт.

Стоит отметить, что попытку суицида юноша действительно предпринял, но остался жив, и прожил ещё более 20 лет, скончавшись только в 1867 году.

Данное письмо перед продажей оценили в 60-80 тысяч евро. Анонимный покупатель приобрёл документ по телефону.



Артефакты

В конце октября на сайте бесплатных объявлений в интернете появилось объявление о продаже, предположительно, посмертной маски Александра Сергеевича Пушкина. Владелец просит за неё 100 тысяч рублей.

Владелец артефакта утверждает, что маска знаменитого русского поэта была отлита в мастерской скульптора Фёдора Толстого и передавалась по наследству – так она оказалась у него. Однако доказательств её подлинности на сайте не приводится.

Владелец утверждает, что его дед в первом браке был женат на родственнице Фёдора Толстого, у которой хранилась посмертная маска Пушкина.

«После её смерти последняя осталась у деда и перешла в нашу семью», — говорится в объявлении о продаже.

На сайте Музея Александра Сергеевича Пушкина в Санкт-Петербурге сказано, что первая посмертная маска Пушкина была изготовлена в день смерти поэта скульптором С.И.Гальбергом. В первый отлив было создано 15 масок, они были сняты с лица поэта под руководством Гальберга. Сохранились только четыре, и две из них находятся в коллекции музея на Мойке, 12.