ИА «Ореанда-Новости» C 25 июня по 2 июля 2019 года в Санкт-Петербурге пройдёт XVII международный фестиваль «Три века классического романса». В насыщенной и разнообразной программе – выступления выдающихся вокалистов и пианистов России и зарубежья в лучших залах Северной столицы.

Международный фестиваль «Три века классического романса стартовал в 2003 году и с тех пор проводится в Санкт-Петербурге ежегодно. Авторы идеи и организаторы фестиваля – преподаватели кафедры концертмейстерского мастерства Санкт- Петербургской государственной консерватории: заслуженная артистка России, профессор Ирина Шарапова и заслуженная артистка России, доцент Елена Гаудасинская. Учредителями фестиваля являются Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Санкт- Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Санкт- Петербургский Общественный благотворительный фонд Ирины Богачевой «Арт- Петербург». Президент фестиваля – почетный гражданин Санкт-Петербурга, народная артистка СССР, профессор Ирина Богачева. Программа фестиваля выстроена как цикл концертов маститых мастеров и молодых вокалистов, представляющих жанр романса во всем его стилистическом и временном многообразии.





25 июня 2019, 19 часов, Малый зал Санкт-Петербургской филармонии

Концерт-открытие XVII Международного фестиваля «Три века классического романса» Одно из самых ярких событий июньской концертной жизни Петербурга – открытие XVII Международного фестиваля «Три века классического романса». В программе концерта- открытия прозвучит не только сверхпопулярная, но и редко звучащая романсовая классика. Исполнительский состав, как всегда, блистателен. Новые имена – известная российская певица, заслуженная артистка России Ольга Сосновская и молодой бас Станислав Сергеев, воспитанник великого певца и учителя Николая Охотникова. Постоянный участник Фестиваля, один из интереснейших московских исполнителей Владимир Байков, подготовил петербургскую премьеру малоизвестных романсов Свиридова. Новый вокальный цикл Сергея Слонимского на стихи Ахматовой представит его первая исполнительница, солистка Мариинского театра Ирина Матаева. Украшение концерта – выступление признанного мастера вокала, народной артистки России Ольги Кондиной. Не забыты и лауреаты прошедших конкурсов – Вера Чеканова и Офелия Погосян





26 июня 2019, 19 часов, Академическая капелла Санкт-Петербурга

Три великих юбилея: Глинка. Римский-Корсаков. Мусоргский. Музыкальное приношение трем великим композиторам – титанам, сделавшим русскую музыку мировым достоянием. Глинка, Римский-Корсаков, Мусоргский – творцы уникального, подлинно петербургского романса. Песенная лирика Глинки станет своеобразной прелюдией к шедеврам Римского-Корсакова, в числе которых цикл на стихи А.К. Толстого «У моря». Кульминация программы – один из величайших мировых шедевров, вокальный цикл Мусоргского «Песни и пляски смерти». Исполнители – Владимир Байков, Ольга Сосновская, Станислав Сергеев, заслуженная артистка России Галина Сидоренко и Анна Бондарь-Михайлова, а также лауреат Конкурса «Три века классического романса», баритон Иван Васильев.





27 июня 2019, 19 часов, Шереметевский дворец

Легенды салонов Фонтанного дома

Многовековая музыкальная традиция Фонтанного дома Шереметевых известна легендарными именами и событиями, непосредственно связанными с историей романса и с личностью крепостной певицы и актрисы Прасковьи Жемчуговой. Это период интереснейших явлений в развитии русского литературно-музыкального салона: Анна и Борис Шереметевы, Гавриил Ломакин, Прасковья Бартенева, Полина Виардо. Обращение молодых петербургских исполнителей к уникальному романсовому репертуару возродит атмосферу ушедшей эпохи в том же великолепном Белом зале, где некогда звучали голоса великих, и где по сей день сохраняются и приумножаются прекрасные традиции шереметевских салонов.





28 июня 2019, 20 часов, Галерея на площади Искусств

Театр романса Картинки жизни в экспозиции русской живописи XXвека коллекция Сасонко

Творческая мастерская «Театр романса» всякий раз воплощает новую идею, непосредственно связанную с особенностями очередной концертной площадки. На этот раз концерт-спектакль развернется в пространстве арт-галереи, среди постоянной экспозиции работ известных советских художников и скульпторов. Должное место в программе займет музыка советских композиторов, особый колорит которой придаст звучание баяна талантливого музыканта Владимира Розанова. В действо органично вписаны уникальные по своей стилистике и сарказму жанровые сцены Даргомыжского и Мусоргского. Сатирическую линию продолжат Мосолов, Шостакович, Прокофьев и Слонимский с новым циклом на стихи Козьмы Пруткова, а также Десятников и другие. В творческой концепции молодых режиссёров Ксении Феляуэр и Антона Кузнецова присутствует не только комический элемент, но многочисленные картинки жизни, неизменно сочетающие противоположности и фиксирующие все её бесконечное многообразие. Исполнители – молодые талантливые петербургские артисты, справедливо полагающие, что любой жанр – развивающаяся система.





29 июня 2019, 19 часов, Малый зал Санкт-Петербургской филармонии

Грани романса. Петербургские юбилеи. Новинки и редкости.

Традиционный концерт фестиваля «Грани романса» в этом году посвящен юбилею выдающегося композитора Валерия Гаврилина, популярного и искренне любимого в нашем городе. В концерте прозвучат наиболее известные сочинения. – страницы двух «Немецких тетрадей в исполнении солиста Мариинского театра Сергея Романова, вокальный цикл «Вечерок», а также популярные песни, среди которых «Простите меня» – признанный шедевр в непревзойденном исполнении Ирины Богачевой. Концерт порадует премьерами и редкостями. Публика впервые услышит исполнение неизвестного вокального цикла Свиридова «Песни странника», восстановленного по рукописи сочинения 1942 года на стихи китайских поэтов. Его подготовил интернациональный дуэт лауреатов последнего конкурса «Три века классического романса»: баритон Ван Чанбо и пианистка Анастасия Тимофеева. В числе премьер – романс Сергея Слонимского на слова Языкова, а из редкостей – оригинальное и редко звучащее сочинение Щедрина в исполнении Пелагеи Куренной и ведущего концертмейстера Мариинского театра Ирины Соболевой.





1 июля 2019, 19 часов, Дом Архитектора – Особняк Половцева

Романс, как состояние души

Вокальный цикл – особая сфера в жанре романса. В этом концерте представлены уникальные своей художественной завершенностью вокальные циклы, представляющие разные страны и эпохи. «Прекрасная Магелона» Иоганнеса Брамса – серия музыкальных картин, в основе которых – события анонимного средневекового французского романа, повествующего о приключениях Пьера и Магелоны, но более всего – о верной, несокрушимой любви. «Семь ранних песен» Альбана Берга не имеют единой сюжетной основы, но обладают поистине гипнотической энергетикой ярчайшего чувственного переживания. Эмоциональная целостность присуща уникальному циклу Губайдулиной «Фацелия», созданному на основе прозы Пришвина. «Песни кабаре» Шенберга – немецкий шансон и стихи молодых поэтов движения «литературного кабаре». «Семь народных испанских песен» де Фальи погружают в красочный мир испанского фольклора. Петербургским настроением пронизан цикл на стихи Бродского «Ни страны, ни погоста» Валерия Бровко, композитора и аранжировщика, обладателя премии «Ника» за фильм «Дело Иосифа Бродского». Захватывающая, подобная кинематографическому действу, программа прозвучит в великолепных интерьерах особняка Половцева, где впервые состоится концерт фестиваля.





2 июля 2019, 19 часов Академическая капелла Санкт-Петербурга

К юбилею народной артистки СССР Ирины Богачевой

Богатую событиями программу фестиваля «Три века классического романса» завершит торжественный концерт, посвященный юбилею народной артистки СССР Ирины Богачевой. Интернациональный состав подготовил музыкальное чествование знаменитой певицы. Гости из Германии Эдвин Кроссли-Мерсер и Мартина Рюпинг представят изысканную линию немецкой песни от Брамса до Курта Вайля. Известные меццо-сопрано, блистательные ученицы Ирины Богачевой Наталья Евстафьева и Олеся Петрова порадуют романсами Глинки, Рубинштейна, Шостаковича из репертуара своей выдающейся наставницы. Мариинский театр в лице Ольги Трифоновой, Александра Михайлова и молодого баса Глеба Перязева присоединится к поздравлениям с шедеврами Чайковского и Рахманинова. Одна из недавних лауреатов Фестиваля-конкурса, петербургская певица Елизавета Бокова, стремительно набирающая популярность в самых разнообразных жанрах, внесет в палитру концерта особую краску, исполнив джазовые композиции. Достойное завершение вечера– выступление самой Ирины Богачевой.