В данной номинации южнокорейский кинематографический проект конкурировал с несколькими лентами, в том числе с фильмами "Ирландец" и "Кролик Джоджо"Картина южнокорейского постановщика стала первой зарубежной лентой, которой удалось заполучить приз актерской гильдии США.В категории "Лучшая мужская роль" победу присудили Хоакину Фениксу за работу в фильме "Джокер".В номинации "Лучшая женская роль" премию вручили Рене Зеллвегер за актерскую работу в проекте "Джуди".