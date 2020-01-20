20.01.2020, 07:39
Премию Гильдии киноактеров США вручили южнокорейскому фильму
ИА «Ореанда-Новости». Главную премию Гильдии киноактеров вручили ленте постановщика из Южной Кореи Пон Чжун Хо "Паразиты". Южнокорейский фильм обошел остальные ленты в категории "Лучший актерский состав".
В данной номинации южнокорейский кинематографический проект конкурировал с несколькими лентами, в том числе с фильмами "Ирландец" и "Кролик Джоджо"
Картина южнокорейского постановщика стала первой зарубежной лентой, которой удалось заполучить приз актерской гильдии США.
В категории "Лучшая мужская роль" победу присудили Хоакину Фениксу за работу в фильме "Джокер".
В номинации "Лучшая женская роль" премию вручили Рене Зеллвегер за актерскую работу в проекте "Джуди".
В данной номинации южнокорейский кинематографический проект конкурировал с несколькими лентами, в том числе с фильмами "Ирландец" и "Кролик Джоджо"
Картина южнокорейского постановщика стала первой зарубежной лентой, которой удалось заполучить приз актерской гильдии США.
В категории "Лучшая мужская роль" победу присудили Хоакину Фениксу за работу в фильме "Джокер".
В номинации "Лучшая женская роль" премию вручили Рене Зеллвегер за актерскую работу в проекте "Джуди".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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