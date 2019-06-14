Трейлер нового фильма уже появился в сети Интернет.Продолжение истории о писателе, поселившимся зимой в отеле со своей семьёй, с которым стали происходить страшные вещи, основаны на ещё одном произведении «короля ужасов» - «Доктор Сон». Книга вышла в Соединённых Штатах Америки в 2013 году. Речь в романе идёт о повзрослевшем Дэнни Торрансе, который в фильме 1980 года был сыном обезумевшего писателя.Известно, что Стивен Кинг самостоятельно утвердил Макгрэгора на эту роль. Режиссёрское кресло займёт Майк Флэнеганг, ранее известен такими киноработами как «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Игра Джералда».В будущем фильме герой Юэна Макгрэгора подрос, теперь он работает в хосписе, однако, его по-прежнему преследуют мистические и ужасающие события. Его психологическая травма, пережитая в детстве, не даёт Дэнни Торрансу нормально жить, он вынужден употреблять много алкоголя, чтобы забыть всё, что произошло с ним и его семьёй в отеле «Оверлук». Дэнни встречает девочку Аброй Стоун, с чего и начинается завязка сюжета нового фильма.Однако, из-за недостаточного финансирования, потенциальный фильм «Отель Оверлук» так и не вышел на экраны. После успеха в 2017 году экранизации Стивена Кинга «Оно» создатели вновь решили взяться за продолжение «Сияния».Напомним, что фильм «Сияние» режиссёра Стэнли Кубрика вышел в 1980 году. Фильм, в главной роли которого снялся Джек Николсон, заслужил ряд престижных наград. В 1997 году вышел ремейк фильма – сериал «Сияние».