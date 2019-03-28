ИА «Ореанда-Новости» Мужчина, повредивший полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в прошлом году в Третьяковской галерее объяснил, что картина произвела на него неприятное впечатление, поэтому он решил её уничтожить. Вандал заявил это на заседании Замоскворецкого суда Москвы. Об этом передаёт РИА Новости.

Игорь Подпорин заявил, что раньше произведение Репина не видел, а в музей он пришёл, чтобы посмотреть на картины.Он утверждает, что перед походом в галерею алкоголь не употреблял. Увидев картину, Подпорин «среагировал» и повредил её стойкой.

По словам вандала, его возмутило историческое несоответствие, так как Иван Грозный своего сына не убивал. Также Подпорину не понравилась техника художника, на полотне изображена кровь, что также неприятно впечатлило подсудимого.

Прокурор уточнил, не возмутило ли его отсутствие исторической достоверности на других полотнах, выставленных в галерее, в том числе изображающих мифологические сюжеты.

На что подсудимый заявил, что об их достоверности он не осведомлён. Мужчина свою вину признал, однако отрицает культурную ценность полотна Репина, так как надеется смягчить квалификацию преступления.