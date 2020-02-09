ИА «Ореанда-Новости». Церемония прощания с композитором Сергеем Слонимским состоится 13 февраля.

Церемония прощания с композитором, народным артистом РСФСР Сергеем Слонимским состоится 13 февраля в Санкт-Петербурге. Музыкального деятеля не стало на 88 году жизни.

Супруга Слонимского сообщила, что в реанимации у композитора случилось постоперационное осложнение. У него началась отдышка. Врачам не удалось спасти его, рассказала Раиса Слонимская.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также выразил свои соболезнования близким Слонимского. Он отметил важность имени композитора для города. Слонимский определял музыкальную жизнь, как Питера, так и всей России. Беглов подчеркнул, что под руководством артиста воспиталась целая плеяда талантливых учеников.