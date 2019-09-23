Проститься с неё можно было в Белом фойе исторической сцены Государственного академического Мариинского театра.

Ирины Богачёвой не стало на восемьдесят первом году жизни. Сообщение о её смерти поступило от сотрудников Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Именно здесь оперная певица возглавляла кафедру сольного пения. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Государственного академического Мариинского театра, попрощаться с оперной певицей пришли не только солисты театра, но и известные политические деятели. В стенах Белого фойе о таланте Ирины Богачёвой высказался губернатор города Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер парламента города на Неве Вячеслав Макаров. Слово было предоставлено и концертмейстеру оперной труппы Мариинского театра Ирине Соболевой, которая рассказала не только о творческих направлениях Ирины Богачёвой, но и том, какая она была в жизни.

После церемонии в театре траурная процессия направилась в Никольский собор. Здесь состоится отпевание артистки. Ирина Богачёва будет похоронена на городском Новодевичьем кладбище.

Ирина Богачёва представляла собой одну из лучших исполнительниц советской и российской оперной сцены. Первое выступление артистки состоялось в 60-х годах прошлого века на сцене Мариинского театра, тогда он назывался Ленинградский театр оперы и балета имени С.М. Кирова. За всю свою творческую деятельность Ирина Богачёва воплотила на сцене Мариинки около тридцати ролей. С 1980 года она являлась преподавателем Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.



