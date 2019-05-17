ИА «Ореанда-Новости» Певец Сергей Лазарев может не оправдать ожиданий фанатов, которые верят в его победу.Полуфинальная игра артиста в песенном конкурсе «Евровидения» стала провальной.

Перенесёмся в Тель-Авив. Здесь накануне прошёл очередной предзаключительный тур конкурса «Евровидение-2019». Свою песню Scream в формате этого этапа представил российский исполнитель Сергей Лазарев, мужчина отыграл свой номер 13-м. Однако это предубеждённое число не стало препятствием для попадания певца в финальный этап «Евровидения».

Отметим, что ранее ставки в букмекерских конторах пророчили Сергею Лазареву второе место. Но сегодня эффектное туше мастера российской эстрады сходит на «нетПевец в прогнозируемом рейтинге опускается на 7 места. Согласно прогнозам букмекерских контор, протеже Филиппа Киркорова не сможет попасть даже в топ-5 лидеров песенного конкурса. По мнению предварительных оценочных опросов лидируют исполнители Нидерландов, Австралии и Швеции. У Лазарева, по мнению букмекерских контор, не более 5% шансов победить в «Евровидении».



