ИА «Ореанда-Новости». Министерству науки необходимо до 1 августа оказать содействие КНИТУ КАИ имени Туполева в открытии интерактивного авиационного музея. Доклад министерство о проделанной работе также должно предоставить властям до 1 августа. Поручение открыть на базе КАИ музея дал глава государства Владимир Путин, информацию сообщили на сайте Кремля.

По поручению Путина, музей отечественного должен открыться к началу мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в городе Казани в 2019 году. Также Минкультуры до 1 июня должно рассмотреть вопрос о строительстве в Набережных Челнах нового здания Русского драматического театра «Мастеровые». В этом вопросе Минкультуры будет помогать кабмин.