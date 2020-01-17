ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин поздравил Игоря Николаева с 60-тым юбилеем.

Президент России Владимир Путин поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств Игоря Николаева с юбилеем. Музыканту исполняется 60 лет.

Путин отметил, что Николаеву удалось реализовать свой творческий потенциал. Он состоялся как певец, композитор и автор множества песен, которые наизусть знают многие россияне. Глава государства также подчеркнул, что поклонники эстрадного искусства искренне любят Николаева за множество различных качеств.

Президент пожелал Николаеву здоровья и вдохновения.

Музыкант, певец, поэт, композитор Игорь Николаев получил множество званий. Он родился 17 января в городе Холмске.



