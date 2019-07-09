ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин рассказал в интервью голливудскому режиссёру Оливеру Стоуну, что он думает о ситуации на Украине. В частности, глава государства прокомментировал инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Оливер Стоун использует интервью с Путиным в документальном фильме «В борьбе за Украину», который, по информации ТАСС, будет показан на телеканале «Россия-1» 19 июня.

В ходе беседы с режиссёром Путин рассказал, что инцидент с кораблями в Керченском проливе являлся провокацией со стороны украинской власти. Бывший президент Пётр Порошенко намерено организовал эту провокацию в ходе предвыборной кампании, чтобы ввести в стране военное положение.