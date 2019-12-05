ИА «Ореанда-Новости». Президент России отметил особенное отношение граждан страны к книгам.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что в РФ к книгам относятся с особым уважением. Он отметил важность книг и их популярность в телеграмме, которую направил участникам десятого съезда Российского книжного союза. Приветственная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин заметил, что Россия является одной из тех стран, где действительно чтут книги. Россияне верят в силу печатного издания, верят в доброту и просвещение, которое скрывает в себе хорошая книга.

Кроме того, президент выразил надежду на то, что Российский книжный союз будет продолжать своё развитие. Деятельность Союза помогает популяризировать чтение и претворяет в жизнь творческие проекты.