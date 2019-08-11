ИА "Ореанда-Новости" 10 августа в субботу президент Российской Федерации побывал в качестве зрителя на спектакле «Грифон» в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

После представления Владимир Путин пообщался с актёрами, задействованными в спектакле.

Глава государства отметил, что «Грифон» ему понравился и поблагодарил артистов.

По словам продюсера спектакля Саиды Медведевой, она удовлетворена работой с этим составом и хотела бы сохранить его до конца сезона.