ИА «Ореанда-Новости». В столичном управлении МВД рассказали, что в полицию поступило заявление от 46-летнего гражданина о том, что фотоаппарат и пять картин были похищены из частной художественной галереи в центре города.

Правоохранителями проводится проверка по данному факту, сумма нанесённого ущерба пока не установлена. Мужчина сообщил, что картины принадлежали советскому художнику периода 1920-1970 годов Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова. После проверки будет принято процессуальное решение.