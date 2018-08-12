ИА «Ореанда-Новости». Студенты Кембриджского университета провели собственное исследование о влиянии произведений классической литературы на психологическое состояние учащихся.

Выяснилось, что некоторые классические экземпляры могут негативно сказываться на студентах, кто пережил какую-либо психологическую травму. Они становятся более ранимыми, а сцены жестокости, описанные в книгах, могут стать толчком для развития заболеваний, депрессии или склонности к суициду.

Так, например, под запрет могут попасть произведения знаменитого Уильяма Шекспира. Его классические пьесы могут стать настоящим испытанием для подверженных влиянию молодых людей из-за огромного количества описанных сцен убийств и жестокости.

Под опалу попал и наш соотечественник Федор Михайлович Достоевский. Его знаменитое на весь мир «Преступление и наказание» может быть ограничено к прочтению в ряде иностранных университетов.

Сообщается, что активисты не намерены полностью запретить литературу данного рода.



Они выступают лишь за публикацию предупреждений о сценах жестокости и насилия как на обложках книг, так и как баннер к интернет изданиям. Произведения классической литературы все также будут использоваться в процессе обучения студентов, но уже с учетом их психического состояния.

Студенты Гарвардского университета в Соединенных Штатах Америки также поддержали инициативу британских учащихся. В их собственных списках потенциально опасной литературы фигурирует все тот же Достоевский, а также Марк Твен и Скотт Фитцжеральд. Сообщается, что подобный перечень будет увеличен на несколько позиций после пересмотра всей литературы, предусмотренной к прочтению в процессе освоения учебной программы университетов.

Эксперты выступили с критикой данной инициативы в университетах. Исследователи полагают, что данные экземпляры классической литературы показывают всю многогранность мира с его жестокими реалиями. Также они способствуют формированию устойчивой психики у учащихся, а также помогают им приспособиться к взрослой жизни. Поэтому считается, что уберегать студентов от якобы жестокой классической литературы нецелесообразно, так как впоследствии это может негативно сказаться на здоровье всей нации. Слишком ранимые люди склонны к тому, что у них в раннем возрасте развиваются опасные психические заболевания, в том числе шизофрения.