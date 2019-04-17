ИА «Ореанда-Новости» Предки людей, которые воздвигли Стоунхендж, путешествовали на запад через Средиземное море, прежде чем достичь Британии. Подробности были опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

ДНК, извлечённая из неолитических останков британских первопоселенцев, оказалась в центре внимания группы британских учёных. Они сравнили её с ДНК людей, которые жили тогда на европейском континенте.

Как выяснилось, жители неолита путешествовали из Анатолии в Иберию, прежде чем освоить север. Они достигли Британии около 6 тыс. лет назад. Миграция в этот регион положила начало массовой экспансии людей из Анатолии в ту эпоху. Она и стала предпосылкой развития сельского хозяйства в Европе. До этого континент был населен небольшими кочующими племенами, которые охотились и собирали дикие растения. Одна группа ранних земледельцев следовала по реке Дунай в Центральную Европу. Другая отправилась на запад через Средиземное море.

Анализ ДНК показывает, что британцы эпохи неолита были в основном потомками племен, которые путешествовали по средиземноморскому пути, огибая побережье или переплывая с острова на остров.

Когда учёные проанализировали ДНК первых британских земледельцев, то обнаружили, что они наиболее близки людям эпохи неолита из Иберии, где теперь обоснавалась современная Испания и Португалия. Эти иберийские земледельцы произошли от мореплавателей, которые путешествовали через Средиземное море. Их путь пролегал и Иберии они проплыли на север через Францию. Британия была заселена группами «охотников-собирателей», пришедших с запада, когда земледельцы прибыли сюда около 6 тыс. лет назад. Тем не менее, анализ ДНК показал, что эти две группы практически не смешивались между собой.

К концу неолита, примерно 4 с половиной тыс. лет назад, потомки первых земледельцев сами были почти полностью ассимилированы. В ту эпоху новое население мигрировало из материковой Европы. Таким образом, в генетической истории Британии запечетлены два глобальных генетических сдвига за несколько тысяч лет.