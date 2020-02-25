Расписание концертов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на март 2020 года
ИА «Ореанда-Новости». В статье представлен репертуар Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на март 2020 года.
Концертный зал. Улица Глинки, д. 2, аудитория 342
1 марта, воскресенье, 19:00
«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»
Вечер фортепианной музыки
Исполнители: лауреаты международных конкурсов доцент Анна Шелудько, доцент Евгений Изотов, фортепиано.
2 марта, понедельник, 19:00
«Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства»
Юбилейный вечер
Заслуженная артистка России, Генриетта Алексеевна Серова
9 марта, понедельник, 19:00
«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»
Вечер камерной музыки
«Гитара и квартет. Метаморфозы»
Исполнители – студенты классов профессоров О.С. Чернядьевой, И.И. Левинзона, доцента К.В. Ильгина.
10 марта, вторник, 19:00
«Санкт-Петербургская консерватория: имена и памятные даты».
Вечер памяти.
Заслуженные работник высшей школы Российской Федерации, профессор Эра-Софья Суреновна Барутчева (1934-2019).
13 марта, пятница, 19:00
Концертный цикл «Вечера фортепианного ансамбля в Консерватории»
В программе: Сергей Рахманинов (1873-1943)
Исполнители: профессор Ирина Васильева – Ольга Ермакова
Доцент Станислав Соловьёв – Мурад Гаджиев, доцент Татьяна Борисова – доцент Ирина Портная, Наталья Карасёва – профессор Игорь Тайманов – Ольга Ерилова
15 марта, воскресенье, 15:00
Концертный абонемент для семейного слушания
«Музыка в природе и Природа в музыке»
Встреча четвёртая «Как прекрасен этот мир!»
"Путешествия и впечатления"
Исполнители: студенты и выпускники Санкт-Петербургской консерватории, учащиеся ССМШ, ДШИ Санкт-Петербурга и области
15 марта, воскресенье, 19:00
«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»
Вечер камерной музыки
«Анри Вьетан (1820-1881) Ученик и учитель»
К 200-летию со дня рождения
Исполнители – лауреаты международных конкурсов
Чингиз Османов, Александра Коробкина, Марина Бесчастных, Мария Шалгина, скрипка Софья Угушева, альт
Струнный квартет «Измайловский»
16 марта, понедельник, 19:00
«Традиции исполнительства на струнных народных инструментах»
Концерт кафедры струнных народных инструментов
К 60-летию факультета народных инструментов Санкт-Петербургской консерватории
Исполнители – профессора, доценты, преподаватели и студенты кафедры
18 марта, среда, 19:00
«Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства»
Юбилей вечер
Профессор Иван Дмитриевич Михайлов
К 50-летию творческой деятельности
20 марта, пятница, 19:00
«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»
Вечер камерной музыки
Сергей Рахманинов (1873-1943)
Исполнители – студенты класса концертмейстерского мастерства профессора Ирины Витальевны Васильевой
22 марта, воскресенье, 15:00
Концертный цикл «В начале был ритм»
Концерт третий «Ритм без границ»
Борис Никонов, Михаил Емельянов, Григорий Осипов, Тигран Мирзоян, Тихон Антонов, Антон Регонен, Татьяна Бабатьева
22 марта, воскресенье, 19:00
«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»
«Музыка XX века для валторны»
Исполнители – лауреаты международных конкурсов, солисты и артисты ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии, артисты оркестров Мариинского и Михайловского театров, студенты Санкт-Петербургской консерватории
23 марта, понедельник, 19:00
Концертный триптих для флейты «Шедевры и премьеры»
«Напевы флейты нежной…»
Исполнители – лауреаты международных конкурсов, студенты класса заслуженной артистки России, профессора Ольги Чернядьевой
25 марта, среда, 19:00
«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»
Вечер камерной музыки
К 90-летию основания класса камерного пения в Консерватории
Исполнители – профессора, доценты кафедры, студенты вокально-режиссёрского факультета
27 марта, пятница, 19:00
«Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства
Юбилейный вечер
Заслуженный артист России, профессор Борис Ильич Васильев
К 75-летию со дня рождения
30 марта, понедельник, 19:00
Вечер камерной музыки
В программе:
Римский-Корсаков, Прокофьев, Шостакович, Фалик, Корчмар
Исполнители – преподаватели, выпускники и студенты кафедры камерного ансамбля
ПРОГРАМЫ КОНСЕРВАТОРИИ В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
11 марта, среда, 19:00
Союз композиторов Санкт-Петербурга
Улица Большая Морская, д.45
«Петербургская композиторская школа»
Сезон пятый. Встреча третья
Борис Тищенко (1939-2010), Сергей Слонимский (1932-2020), Леонид Десятников (р. 1955)
Сочинения студентов и аспирантов Санкт-Петербургской консерватории
12 марта, четверг, 16:00
Мариинский театр – 2,
Улица Декабристов, д.34
Санкт-Петербургская консерватория представляет:
Концертный цикл «Образы русского фольклора в современном мире»
«Русские народные инструменты в XXI веке»
Исполнители – ансамбли студентов факультета народных инструментов
Санкт-Петербургской консерватории
27 марта, пятница, 19:30
Мариинский театр – 2, зал Прокофьева
Улица декабристов, д.34
Санкт-Петербургская консерватория представляет:
Концертный цикл «Выдающиеся камерные исполнители XX века»
Портреты знаменитых профессоров: Тамара Фидлер (1916-2009)
Исполнители – профессора, преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
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