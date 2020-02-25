ИА «Ореанда-Новости». В статье представлен репертуар Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на март 2020 года.



Концертный зал. Улица Глинки, д. 2, аудитория 342

1 марта, воскресенье, 19:00

«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»

Вечер фортепианной музыки

Исполнители: лауреаты международных конкурсов доцент Анна Шелудько, доцент Евгений Изотов, фортепиано.

2 марта, понедельник, 19:00

«Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства»

Юбилейный вечер

Заслуженная артистка России, Генриетта Алексеевна Серова

9 марта, понедельник, 19:00

«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»

Вечер камерной музыки

«Гитара и квартет. Метаморфозы»

Исполнители – студенты классов профессоров О.С. Чернядьевой, И.И. Левинзона, доцента К.В. Ильгина.

10 марта, вторник, 19:00

«Санкт-Петербургская консерватория: имена и памятные даты».

Вечер памяти.

Заслуженные работник высшей школы Российской Федерации, профессор Эра-Софья Суреновна Барутчева (1934-2019).

13 марта, пятница, 19:00

Концертный цикл «Вечера фортепианного ансамбля в Консерватории»

В программе: Сергей Рахманинов (1873-1943)

Исполнители: профессор Ирина Васильева – Ольга Ермакова

Доцент Станислав Соловьёв – Мурад Гаджиев, доцент Татьяна Борисова – доцент Ирина Портная, Наталья Карасёва – профессор Игорь Тайманов – Ольга Ерилова

15 марта, воскресенье, 15:00

Концертный абонемент для семейного слушания

«Музыка в природе и Природа в музыке»

Встреча четвёртая «Как прекрасен этот мир!»

"Путешествия и впечатления"

Исполнители: студенты и выпускники Санкт-Петербургской консерватории, учащиеся ССМШ, ДШИ Санкт-Петербурга и области

15 марта, воскресенье, 19:00

«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»

Вечер камерной музыки

«Анри Вьетан (1820-1881) Ученик и учитель»

К 200-летию со дня рождения

Исполнители – лауреаты международных конкурсов

Чингиз Османов, Александра Коробкина, Марина Бесчастных, Мария Шалгина, скрипка Софья Угушева, альт

Струнный квартет «Измайловский»

16 марта, понедельник, 19:00

«Традиции исполнительства на струнных народных инструментах»

Концерт кафедры струнных народных инструментов

К 60-летию факультета народных инструментов Санкт-Петербургской консерватории

Исполнители – профессора, доценты, преподаватели и студенты кафедры

18 марта, среда, 19:00

«Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства»

Юбилей вечер

Профессор Иван Дмитриевич Михайлов

К 50-летию творческой деятельности

20 марта, пятница, 19:00

«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»

Вечер камерной музыки

Сергей Рахманинов (1873-1943)

Исполнители – студенты класса концертмейстерского мастерства профессора Ирины Витальевны Васильевой

22 марта, воскресенье, 15:00

Концертный цикл «В начале был ритм»

Концерт третий «Ритм без границ»

Борис Никонов, Михаил Емельянов, Григорий Осипов, Тигран Мирзоян, Тихон Антонов, Антон Регонен, Татьяна Бабатьева

22 марта, воскресенье, 19:00

«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»

«Музыка XX века для валторны»

Исполнители – лауреаты международных конкурсов, солисты и артисты ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии, артисты оркестров Мариинского и Михайловского театров, студенты Санкт-Петербургской консерватории

23 марта, понедельник, 19:00

Концертный триптих для флейты «Шедевры и премьеры»

«Напевы флейты нежной…»

Исполнители – лауреаты международных конкурсов, студенты класса заслуженной артистки России, профессора Ольги Чернядьевой

25 марта, среда, 19:00

«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»

Вечер камерной музыки

К 90-летию основания класса камерного пения в Консерватории

Исполнители – профессора, доценты кафедры, студенты вокально-режиссёрского факультета

27 марта, пятница, 19:00

«Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства

Юбилейный вечер

Заслуженный артист России, профессор Борис Ильич Васильев

К 75-летию со дня рождения

30 марта, понедельник, 19:00

Вечер камерной музыки

В программе:

Римский-Корсаков, Прокофьев, Шостакович, Фалик, Корчмар

Исполнители – преподаватели, выпускники и студенты кафедры камерного ансамбля

ПРОГРАМЫ КОНСЕРВАТОРИИ В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

11 марта, среда, 19:00

Союз композиторов Санкт-Петербурга

Улица Большая Морская, д.45

«Петербургская композиторская школа»

Сезон пятый. Встреча третья

Борис Тищенко (1939-2010), Сергей Слонимский (1932-2020), Леонид Десятников (р. 1955)

Сочинения студентов и аспирантов Санкт-Петербургской консерватории

12 марта, четверг, 16:00

Мариинский театр – 2,

Улица Декабристов, д.34

Санкт-Петербургская консерватория представляет:

Концертный цикл «Образы русского фольклора в современном мире»

«Русские народные инструменты в XXI веке»

Исполнители – ансамбли студентов факультета народных инструментов

Санкт-Петербургской консерватории

27 марта, пятница, 19:30

Мариинский театр – 2, зал Прокофьева

Улица декабристов, д.34

Санкт-Петербургская консерватория представляет:

Концертный цикл «Выдающиеся камерные исполнители XX века»

Портреты знаменитых профессоров: Тамара Фидлер (1916-2009)

Исполнители – профессора, преподаватели Санкт-Петербургской консерватории