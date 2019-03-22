ИА «Ореанда-Новости». Публикуем подробный календарь репертуара на апрель концертного зала Санкт-Петербургской консерватории.

1 апреля, понедельник, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Традиции исполнительства на струнных народных инструментах

В программе концерта будет представлено разнообразие сольных и ансамблевых сочинений для струнных народных инструментов.

Искусство игры на балалайке, домре, гуслях, гитаре не стоит на месте: техника исполнителей становится все более виртуозной, а выразительные возможности инструмента — совершенными. В репертуар сегодня включены не только обработки народных песен, но и сложнейшие переложения русской и западноевропейской классики, оригинальные сочинения. Разноплановую программу представят лауреаты всероссийских и международных конкурсов, студенты и аспиранты кафедры струнных народных инструментов.

Исполнители:

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов,

студенты и аспиранты кафедры струнных народных инструментов

Дмитрий Глущенко, Юлия Ковалева, Ярослав Котлов, балалайка

Лариса Минякова, Евгения Петрова, Андрей Демьяненко, домра

Варвара Емельянова, гусли, Михаил Кашеутов, гитара

Ансамбли:

Дуэт

Анна Игнатова - Анастасия Скокова, домра

Квартет

Евгения Петрова, домра, Дмитрий Глущенко, балалайка,

Михаил Кашеутов, гитара, Иван Кишкин, аккордеон

Секстет

Лариса Минякова, домра, Михаил Романычев, балалайка, Алексей Виноградов, баян, Анастасия Лузина, гитара, Антонина Селиванова, домра-альт, Денис Якушев, балалайка контрабас

Партия фортепиано:

Лауреаты международных конкурсов Светлана Коннова, Марина Климова, Елена Гурина





3 апреля, среда, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории

Вариации и фантазии в камерной музыке

В исполнении преподавателей и студентов кафедры камерного ансамбля прозвучат шедевры классического и современного репертуара для инструментальных дуэтов.

Неповторимый полёт фантазии Моцарта, Шумана, Мессиана, Фролова, причудливые метаморфозы известных тем моцартовских и россиниевских арий в вариациях Бетховена и Мартину — истинный праздник для меломанов.

Исполнители:

преподаватели и студенты кафедры камерного ансамбля

Профессора Елена Семишина – Сергей Урываев, фортепиано

Иван Сендецкий, виолончель – доцент Станислав Соловьев, фортепиано

Марина Бесчастных, скрипка – Елизавета Украинская, фортепиано

Дарья Степановна, виолончель – Сергей Урываев, фортепиано

Дмитрий Хрычёв, виолончель – профессор Инга Дзекцер, фортепиано

доцент Павел Попов, скрипка – профессор Виктория Зимина, фортепиано

8 апреля, понедельник, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории

Вечер камерной музыки

Мир романтической камерной музыки будет представлен в концертной программе в исполнении преподавателей кафедры общего курса и методики преподавания фортепиано. Прозвучат сочинения Брамса, Бизе, Грига, Римского-Корсакова, Рахманинова. Главный герой вечера — рояль — предстанет во всем блеске и богатстве своего тембра, ведь именно композиторы-романтики открыли универсальность этого инструмента, наделили его оркестровой звучностью и образной многоплановостью, поверяли ему, как писал Лист, свои помыслы, грезы, страдания и радости.

Исполнители:

Преподаватели кафедры общего курса и методики преподавания фортепиано

Профессор Ольга Сайгушкина,

Доценты Елена Никольская, Татьяна Борисова, Алексей Махлаевски,

Старший преподаватели Галина Сенина, Анна Шелудько

Анна Шакина, фортепиано

Лауреаты международных конкурсов

Алексей Богорад, альт

Ирина Портная, фортепиано

Вступительное слово – заведующий кафедрой, профессор Игорь Тайманов

10 апреля, среда, 19: 30

Мариинский театр - 2, Зал Прокофьева

Санкт-Петербургская консерватория представляет

Концертный цикл «Путешествия с ансамблем»

Ансамбли композиторов Испании и Латинской Америки

Сарасате, Мошковский, Гранадос, Турина, Вилла-Лобос

Концерт, представляющий Ансамбли композиторов Испании и Латинской Америки, станет ярким финальным аккордом цикла «Путешествия с ансамблем». Насыщенная программа, разнообразие тембров и танцевальных ритмов позволят погрузиться в мир темпераментного юга с его безудержной энергией и жаждой жизни.

Исполнители:

Учащиеся ССМШ

Ксения Калугина, скрипка, Дмитрий Лебедев, виолончель, Лейла Гамидова, фортепиано (класс профессора Елены Семишиной)

Фёдор Мартынов, скрипка - Ли ЦзыИ, фортепиано (класс профессора Александра Станга)

Арина Соболева - Никита Архипов, фортепиано (класс Елены Семишиной)

Заслуженная артистка России, лауреат международного конкурса Елена Япарова, сопрано, Доцент Елена Спист, фортепиано

Артист АСО Санкт-Петербургской филармонии Георгий Долгов, флейта,

Екатерина Семион, арфа, Михаил Крутик, скрипка, Илья Семион, альт, Баграт Лаппо, виолончель

12 апреля, пятница, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Вспоминая выдающихся учителей

Профессор кафедры камерного ансамбля

Фелиция Фондаминская (1909 – 1978)

К 110-летию со дня рождения

Бетховен, Россини, Шуберт, Стравинский, Мартину

Концерт цикла посвящен одной из легенд петербургской школы камерного исполнительства ХХ века Фелиции Фондаминской. Её репертуар отличался разноплановостью, однако особое внимание пианистка уделяла ансамблям со струнными инструментами. В программе вечера, приуроченного к 110-летию со дня рождения выдающегося музыканта и педагога, будут исполнены шедевры зарубежной и русской классики из репертуара Фондаминской.

Исполнители:

Солист Мариинского театра Павел Терентьев, гобой

Лауреаты международных конкурсов

Любовь Стекольщикова, скрипка, Иван Сендецкий, виолончель

Станислав Соловьев, фортепиано,

Татьяна Брижанева, фортепиано

Наталья Эрте, фортепиано

Артисты Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Александр Васильев, кларнет, Марк Крещенский, фагот, Кирилл Мирон, валторна

Вступительное слово: заслуженный артист России, доцент Владимир Поляков

14 апреля, воскресенье, 15 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Концертный абонемент для семейного слушания

Музыкальный Петербург: истории прошлого и настоящего»

Встреча пятая «Музыкальная Коломна»

Заключительная встреча концертного абонемента возвратит слушателей в окрестности Театральной площади, откуда начиналось путешествие по музыкальным адресам Северной столицы. В концертной программе — сочинения Венявского, Сен-Санса, Лядова, Стравинского и других композиторов.

Легендарная Коломна — место, где обитает подлинная душа города: здесь жили Пушкин, Мусоргский, Росси, а приезжие музыканты посещали Мариинский театр, прогуливались по Новой Голландии, восхищались строгостью и красотой Никольского собора…

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов, учащиеся Средней специальной музыкальной школы

и студенты Санкт-Петербургской консерватории, ученики ДШИ и ДМШ Санкт-Петербурга

Автор и ведущая – Анастасия Александрова

14 апреля, воскресенье, 18:30

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Отчетный концерт учащихся Школы-студии Санкт-Петербургской консерватории

В программе Отчетного концерта Школы-студии Санкт-Петербургской консерватории – выступления учащиеся классов фортепиано, скрипки, клавесина, флейты, композиции, вокала, а также хоровых коллективов. Юные музыканты представят разнообразные сочинения отечественных и зарубежных композиторов.





15 апреля, понедельник, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства

Вокальные сочинения разных эпох прозвучат в программе концерта класса заслуженной артистки России, народной артистки Республики Северная Осетия-Алания, доцента Ларисы Тедтоевой. Шедевры Баха и Чайковского, Моцарта и Римского-Корсакова представят панораму образов, характеров и душевных переживаний.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов Вера Чеканова, сопрано

Юнь Мао, Ли Юйлинь, Маюко Охара, Елизавета Кононова,

Ксения Тодорова, Кристина Шмакова, сопрано

Лауреат международных конкурсов Анастасия Михалевская,

Анастасия Захарченко, Мария Башкина, меццо-сопрано

Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Семён Заборин

17 апреля, среда, 19 часов

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова

Союз композиторов Санкт-Петербурга улица Большая Морская, дом 45

Петербургская композиторская школа

Сезон четвертый. Встреча четвертая:

Вадим Салманов (1912-1978)

Юрий Фалик (1936-2009)

Владислав Успенский (1937-2004),

Борис Тищенко (1939-2010)

Анатолий Королев (1949*),

Сочинения аспирантов и студентов Санкт-Петербургской консерватории:

Валерия Кухта (класс профессора Геннадия Банщикова)

Алексей Марченко (класс профессора Сергея Слонимского)

Данила Корнев (класс доцента Светланы Нестеровой)

Александра Петрова (класс заведующего кафедрой специальной композиции и импровизации, доцента Антона Танонова)

Ло Кунь (класс доцента Николая Мажары)

Елизавета Намоченко (класс профессора Григория Корчмара

Заключительная встреча четвертого сезона цикла познакомит публику с редко исполняемыми сочинениями классиков ХХ и XXI веков. Безупречные по композиторской технике и стилю и чутко отражающие современные настроения, они являются своеобразным ориентиром для будущих композиторов, начинающих свой творческий путь.





18 апреля, четверг, 16 часов

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова

Steinway Piano Gallery St. Petersburg, улица Восстания дом 42 а, литер А

Фортепианный класс-концерт

Проект Санкт-Петербургской консерватории и Steinway Piano Gallery продолжит мастер-класс заслуженного артиста России, профессора Александра Сандлера. Программу вечера завершит традиционный концерт студентов его класса.

19 апреля, пятница, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории

Вечер камерной музыки

Концерт посвящен взаимосвязи австро-немецкой и французской фортепианных школ. В программе вечера – Соната фа минор Брамса, которая в первой редакции стала образцом для сочинений Франка, Вариации Сен-Санса на тему Бетховена, а также Вальс Равеля, написанный под влиянием Штрауса-сына.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов, доценты кафедры камерного ансамбля Санкт-Петербургской консерватории Евгений Изотов, Станислав Соловьев, фортепиано



21 апреля, воскресенье, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Году Театра в России посвящается

В концертной программе, посвященной году Театра в России, объединятся хореография, музыка и слово. Сценические композиции на музыку современных авторов напомнят о древних богинях судьбы, о разных эпохах и шедеврах русской литературы.

Консерваторские кафедры режиссуры музыкального театра, режиссуры балета, специальной композиции и импровизации, концертмейстерского мастерства представляют вечер «Содружество муз» - театрализованные сочинения разных жанров.

В программе:

Джон Лютер Адамс (1953*)

Хореографическая композиция «Богини судьбы»

Сценическая композиция «По ступеням цивилизации». Автор — заслуженная артистка России, профессор Ольга Мухортова

Владислав Успенский (1937–2004)

Картинки на тему «Мертвые души»

Сценическое решение — Элина Кавалерова (класс заведующего кафедрой режиссуры балета, заслуженного деятеля искусств России, профессора Александра Полубенцева)

Сергей Слонимский (1932*)

Мадригалы на тексты Козьмы Пруткова

Сценическое решение — Александра Победоносцева (класс старшего преподавателя кафедры режиссуры музыкального театра Вадима Милкова)

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов Джеймс Далтон Каран, тенор

Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов Семён Заборин

студенты I курса кафедры режиссуры музыкального театра (класс профессора Ольги Мухортовой),

студенты I курса кафедры режиссуры балета (класс преподавателя Ирины Сергеевой)

Автор идеи, режиссёр и ведущая — заслуженный деятель искусств России, профессор Ирина Тайманова

22 апреля, понедельник, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Кафедра специальной композиции и импровизации Санкт-Петербургской консерватории

Союз композиторов России

К 210-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809- 1852)

Литературно-музыкальный вечер «Гоголь P.S.»

Путешествие в мистический мир гоголевской прозы. «Гоголь P.S.» – это история жизни писателя, рассказ о которой неразрывно переплетается с судьбами его персонажей. В роли Вергилия выступит написанная специально для этого проекта музыка современных композиторов Петербурга — Екатерины Ивановой-Блиновой, Василия Михеенко, Влады Малаховской, Антона Гладких, Анны Кузьминой и Ригель Винской,

В концерте принимают участие актриса театра и кино Наталья Мартынова и актёр мюзиклов Олег Калабаев.

24 апреля, среда, 19 часов

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга

Набережная Мойки, дом 20

Под эгидой Недели Германии

Германо-российский музыкальный диалог

Чайковский (1840–1893)

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

Брамс (1833–1897)

Песнь судьбы на текст Гёльдерлина для хора и оркестра ор. 54 (1868–1871)

Шуман (1810–1856)

Реквием по Миньоне на стихи Гёте для солистов, хора и оркестра ор. 98 В (1849)

Стравинский (1882–1871)

Симфония псалмов для хора и оркестра в трёх частях, на латинские тексты Ветхого Завета (1930)

Часть I. Псалом 39

Часть II. Псалом 40

Часть III. Псалом 150

Молодежный концертный проект «Германо-российский музыкальный диалог», успешно стартовавший 13 января 2019 года в Большом зале Берлинской филармонии, продолжается! Второй концерт проекта пройдёт на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга – зале, овеянном славными традициями русской композиторской школы. Более 160 молодых музыкантов в составе четырёх коллективов России и Германии исполнят шедевры Чайковского и Стравинского, Брамса и Шумана.

Исполнители:

Хор Санкт-Петербургской консерватории

Европа-Хор Берлина

Хор Высшей школы музыки Фрайбурга

Симфонический оркестр «Молодежный ансамбль Берлина»

24 апреля, среда, 19 часов

Мариинский театр - 2, Зал Прокофьева

Санкт-Петербургская консерватория представляет»

Концертный цикл «Образы русского фольклора»

Весенние песни и хороводы в народных традициях

Весна — это начало жизни, пробуждение природы, время радости и тепла. Фольклорные ансамбли Санкт-Петербурга представят яркую программу, посвященную песням и хороводам этой поры. Подлинный гимн весне и любви завершит концертный цикл «Образы русского фольклора».

Исполнители:

Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

Художественный руководитель – Галина Лобкова

Руководители – Ксения Мехнецова, Алла Полякова, Евгения Редькова, Елена Черменина

Фольклорный ансамбль «Колечко» Детской школы искусств имени М. И. Глинки города Всеволожска Ленинградской области

Руководители – Наталия Сизова, Елена Черменина

Фольклорный ансамбль «Василиса» Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения Районный подростковый центр «Пушкинец»

Художественный руководитель – Наталия Протопопова, концертмейстер – Артём Альцагиров

Фольклорный ансамбль образцового коллектива этнокультурного центра «Китежград» Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом творчества «Измайловский»

Руководители – Елизавета Аньшина, Лариса Степанова, Концертмейстер – Наталия Моторина

26 апреля, пятница, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Концерт к Международному дню аккордеона

Фейерверк аккордеона

Удивительный тембр аккордеона любим во всем мире: этот инструмент способен передать самые разнообразные человеческие эмоции. В преддверии Международного дня аккордеона прозвучит яркая программа из джазовых каверов и оригинальных сочинений для этого инструмента.

Исполнители:

Победители II Открытого районного конкурса аккордеонистов «Аккордеонатория»

Студенты Санкт-Петербургской консерватории Юрий Уваров, Иван Кишкин, Николай Овчинников, аккордеон

27 апреля, суббота, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Санкт-Петербургская консерватория: имена и памятные даты

Народный артист РФ Борис Тищенко (1939- 2010)

К 80-летию со дня рождения

Музыка одного из крупнейших композиторов ХХ века Бориса Тищенко экспрессивна и современна. В программе вечера, посвященного памяти музыканта, прозвучат жемчужины его вокального и фортепианного наследия.

В программе:

Три песни на стихи Марины Цветаевой,

Соната № 9 для фортепиано

«Грустные песни», вокальный цикл для сопрано и фортепиано

«Чертеж», вокальный цикл для баритона и фортепиано

Исполнители:

Любовь Райская, сопрано

Алена Самсонова, меццо-сопрано

Петр Гайдуков, баритон

Николай Мажара, фортепиано

Партия фортепиано: Светлана Нестерова, Лидия Белюнайте

28 апреля, воскресенье, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

В красках джаза

Вечер музыки для ударных инструментов

Героем вечера музыки для ударных инструментов станет вибрафон — постоянный участник джазовых коллективов, отличающийся ярким, запоминающимся звучанием и поразительными техническими возможностями. В программе концерта будут представлены яркие образцы джазовых переложений и миниатюр популярных авторов, композиции для джазовых ансамблей.

В программе:

Лех, Герасимец, Бёртон, Глентворт, Сантамария, Панзл

Исполнители:

Лауреаты международных и всероссийских конкурсов,

студенты и выпускники Санкт-Петербургской консерватории

Артемий Знаменский, Павел Драп, Павел Чижик, Борис Никонов, Григорий Осипов,

Михаил Емельянов, Елена Головина, Александр Веселов, вибрафон

Екатерина Кулагина, ударные, Олеся Морозова, саксофон, Юрий Табуреткин, фортепиано

29 апреля, суббота, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Вспоминая выдающихся учителей

Народный артист РФ, профессор Анатолий Никитин (1931- 2017)

Вечер камерной музыки

Концертная программа посвящена памяти профессора Анатолия Никитина — одного из мэтров петербургской школы виолончельного искусства, выдающегося музыканта и педагога.

Исполнители:

Студенты классов:

Народного артиста России, профессора Сергея Ролдугина,

Заслуженного артиста России, профессора Алексея Васильева

Заслуженного артиста России, профессора, заведующего кафедрой виолончели, контрабаса, арфы и квартета Алексея Массарского,

Профессора Дмитрия Еремина,

Доцента Евгения Пилипчука