По словам знаменитого композитора, латвийцы после концерта не такие навязчивые, как россияне. Он заявил, что после выступления Пугачевой наблюдал за тем, что происходит с людьми.Паулс утверждает, что в Латвии также подходят и дарят цветы, но делают это ненавязчиво и сердечно.При этом композитор признал, что стал популярен благодаря российскому телевидению. Но популярность, заявил Паулс, иногда ему мешает. Однако он отметил при этом, что без популярности концертной деятельностью заниматься крайне сложно.На вопрос об отношении к россиянам композитор ответил тем, что обратил внимание на то, что женат на русской женщине.