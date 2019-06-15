Эти состязания станут последними в рамках чемпионата мира от Red Bull Air Race.Авиагонки пройдут в акватории реки Казанки. Ранее здесь уже были установлены необходимые для соревнования воздушные пилоны и были проведены первые пробные полёты.Так увидеть полёты можно будет со стороны Кремлёвской набережной или с противоположной стороны реки, на площадке, расположенной около Центра семьи "Казан". Кроме того, будут размещены широкоформатные экраны для прямой трансляции полётов участников чимпионата.В городе Казани состоится второй этап мирового чемпионата Red Bull Air Race.В соревновании примут участие 23 пилота, выступающие в двух классах: Master и Challenger. В первом классе заявлено 14 участников, которые на протяжении двух выходных дней продемонстрируют собственные профессиональные качества управления самолётом. Во втором классе Challenger заявки на участие поступило от девяти пилотов.Дети, не достигшие пятилетнего возраста, пропускаются бесплатно. Если ребёнку свыше пяти лет, но не исполнилось ещё 14-ти лет, то для него предусмотрен детский билет. Для того, чтобы воспользоваться трибунами, расположенными в наиболее удобной для просмотра точке, нужно заплатить минимум две тысячи рублей.Авиагонки Red Bull Air Race являются новой дисциплиной, в ходе которой пилотам необходимо преодолеть сложную воздушную трассу с крутыми поворотами и проходя через своеобразные 25-метровые «воздушные ворота», обозначенные пилонами.