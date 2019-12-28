ИА «Ореанда-Новости». Обозреватели People перечислили лучшие альбомы уходящего года.

Редакция издания People перечислила те альбомы, которые покорили слушателей в уходящем году. Всего сборников десять. Примечательно, что все десять альбомов выпустили представительницы женской половины музыкальной индустрии.

Так, на первых строчках списка расположились альбомы Арианы Гранде «Thank u, next», «Cuz I Love You» певицы Lizzo, которая покорила всех своей самоуверенностью, и «Lover» Тейлор Свифт.

Кроме того в список попали творения этого года от Билли Айлиш, Ланы Дель Рей, Бейонсе, Марен Моррис, Ари Леннокс, Карли Рэй Джепсен и Бриттани Ховард.