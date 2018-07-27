ИА «Ореанда-Новости». 26 июля редакторы российской версии журнала Forbes обратились с заявлением в прокуратуру, в котором высказывали претензию касательно исчезновения статьи без ведома главного редактора. Согласно статье 19 закона о СМИ, никто не имеет права вмешиваться с профессиональную деятельность редакции. Таким исключительным правом не обладает даже учредитель журнала. В ответ на возмущения такому самоуправству, владелец журнала прикрылся тем, что тематика и содержание статьи могли бы вызвать определённый диссонанс и спровоцировать судебные иски.

Статья была посвящена бизнесу братьев Магомедовых, которые обвиняются в хищении около 2,5 млрд. рублей. Николай Мазурин, который на тот момент исполнял обязанности главного редактора, дал добро на публикацию, а дальнейшее изъятие материала статьи произошло уже без его участия и без участия авторов статьи.

Мазурин от своего лица просил провести проверку и официально подтвердил поданный иск. В то же время представитель издателя журнала заявил, что материал просто проходит доработку, а из номера его изъяли из-за замечания юридических служб.

За такой поступок журналисты российской версии журнала Forbes потребовали увольнения Андрея Золотова, который был накануне экстренно назначен исполняющим обязанности главного редактора на место уважаемого и любимого коллективом Николая Мазурина, который стал ещё авторитетнее после того, как высказал свою принципиальную и жёсткую позицию относительно цензуры тем, что пропустил материал в печать, несмотря на то что он мог бы стать весьма скандальным.

Редакция была возмущена тем, что ни у кого не было доступа к системе редактирования сайта журнала с вечера 26 июля. Журналисты высказали предположение о том, что это очередная попытка помешать их деятельности, а также высказали желание восстановить Николая Мазурина в должности и попросили прекратить давление на коллектив редакции. Запись об этом, появившаяся в Telegram-канале, потом таинственно исчезла, но её уже успели запечатлеть на скриншотах. Редакторы мрачно шутят между собой о том, что скоро доступ закроют и к самому Telegram-каналу.