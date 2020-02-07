ИА «Ореанда-Новости». Телеведущая Регина Дубовицкая рассказала о размере своей пенсии.

Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась информацией о размере своей пенсии в беседе с порталом «Teleprogramma». По её словам, размер её пенсионной выплаты составляет 16 тысяч рублей.

Телеведущая отметила, что «видимо, недостаточно знаменита», раз её доход ограничивается такой скромной суммой. Однако Дубовицкая отметила, что до сих пор продолжает работать и получает удовольствие от того, чем занимается.

Ранее были озвучены размеры пенсионных выплат Елены Ханги и Евгения Петросяна. Обе известные личности заявили, что получают пенсию чуть больше двадцати тысяч рублей.