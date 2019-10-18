ИА «Ореанда-Новости». Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что возвращается в тревел-шоу «Орёл и решка» на канале «Пятница», пишет РБК.



Тодоренко рассказала, что сезон с её участием будет запущен в следующем году.



Программа «Орёл и решка» посвящена путешествиям. Двое ведущих приезжают в одну страну c разным бюджетом: у одного неограниченный бюджет, а у другого всего 100 долларов. Они бросают монетку, чтобы определить, кому какой отдых достанется.