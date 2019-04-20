20.04.2019, 11:19
Режиссёр Роман Полански через суд хочет восстановиться в американской киноакадемии
ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр Роман Полански обжаловал в суде решение Академии кинематографических искусств и наук США исключить его из своих рядов.
Полански обратился в один из судов Лос-Анджелеса. Он заявил, что его исключение из киноакадемии было незаконным, так как не было подкреплено выводами и доказательствами.
Напомним, режиссёра исключили из рядов американской киноакадемии из-за сексуальных скандалов, которые были с ним связаны. Полански обвинили в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году в доме актёра Джека Николсона.
Полански обратился в один из судов Лос-Анджелеса. Он заявил, что его исключение из киноакадемии было незаконным, так как не было подкреплено выводами и доказательствами.
Напомним, режиссёра исключили из рядов американской киноакадемии из-за сексуальных скандалов, которые были с ним связаны. Полански обвинили в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году в доме актёра Джека Николсона.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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