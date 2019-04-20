Полански обратился в один из судов Лос-Анджелеса. Он заявил, что его исключение из киноакадемии было незаконным, так как не было подкреплено выводами и доказательствами.Напомним, режиссёра исключили из рядов американской киноакадемии из-за сексуальных скандалов, которые были с ним связаны. Полански обвинили в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году в доме актёра Джека Николсона.