ИА «Ореанда-Новости» . Самая молодая в мире миллиардерша, предпринимательница Кайли Дженнер снялась в рекламе собственной косметической линейки Kylie Skin. Её фотография появилась в Instagram-аккаунте бренда в понедельник, 22 июля.

На снимке 21-летняя Дженнер позирует на полу в прозрачном боди и массивных браслетах, склонившись над одним из средств Kylie Skin. В описании к публикации она приглашает поклонников перейти по ссылке в онлайн-магазин компании. Подписчики похвалили продукцию Дженнер в комментариях к посту. «Лосьон для тела — моё любимое средство», — написала одна из них. «Срочно заказываю!» — пообещала другая. «Это самый лучший бренд косметики», — заявила третья. В аккаунте самой Кайли Дженнер эта же фотография собрала более четырёх миллионов лайков.

5 марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей своё состояние самостоятельно. Девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

В июле Кайли Дженнер отфотошопила ногу подруги для очередного поста в Instagram и подверглась критике со стороны фанатов. На фото Дженнер и её подруга Анастасия Караниколау позируют в малиновом и синем мини-платьях модного дома Balenciaga. Внимание подписчиков привлекли неестественные очертания левого бедра Караниколау, и они обвинили Дженнер в злоупотреблении фоторедакторами.