ИА «Ореанда-Новости» Российский релиз голливудского боевика Hunter Killer, в котором американские солдаты спасают российского президента во время переворота, был отложен.

Дистрибьютор, Megogo Distribution, попросил кинотеатры не показывать фильм за несколько часов до премьеры, заявив, что он до сих пор не получил лицензию на показ.

Министерство культуры России, которое выдаёт лицензии, сообщило, что компания предоставила неполный пакет документов. Однако в средства массовой информации поступали сообщения, в которых высказывалось предположение о том, что выпуск был задержан из-за его содержания.

MEGOGO перенесла дату выхода фильма с 25 октября по 1 ноября, но сделала всё, чтобы своевременно получить сертификат аренды. Министерство культуры России отказалось от комментирования того, что фильм, предназначенный для показа на 850 экранах был отменен за час до официального релиза.

Триллер с шотландским актером Джерардом Батлером рассказывает о команде морских котиков ВМС США, которые спасают российского президента, взятого в заложники Министерством обороны США, тем самым предотвращая глобальную войну.

В сообщении в Facebook российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков написал, что Москва не заинтересована в гипотетическом сценарии сюжета, предполагающем, что президент Владимир Путин, который был у власти в течение многих лет, может быть свергнут.

Ранее в этом году Россия запретила британскую комедию "Смерть Сталина", при этом чиновники жаловались, что картина откажала "идеологическую войну" и "экстремизм".

Представители сообщили, что дистрибьютор не представил подтверждения того, что он передал копию фильма "на постоянное хранение в российский государственный кинофонд [архив]".

Это является ключевым предварительным условием для получения лицензии на показ. Hunter Killer был выпущен в США в прошлом месяце. Фильм заработал 6,6 миллиона долларов в выходные.