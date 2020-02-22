ИА «Ореанда-Новости». Официальные лица Саудовской Аравии призвали арестовать женщину-рэпера, которая выпустила клип на свою песню Mecca Girl, восхваляющую женщин из священного города как «сильных и красивых».

Пользователи социальных сетей отреагировали на это заявление крайне негативно, назвав власти «лицемерными».

В 2018 году наследный принц консервативной страны начал программу реформ. Но активисты говорят, что репрессии усилились, подавление свободы выражения мнений осталось.

Видео было опубликовано на YouTube на прошлой неделе Asayel Slay. Она рассказывает о женщинах в городе Мекке, который является самым священным местом ислама, где миллионы мусульман ежегодно совершают хадж или паломничество.

«Наше уважение к другим девушкам, но девушка из Мекки-сахарная конфетка», - поет она в видео, пока мужчины и женщины танцуют в кафе.

Он был широко распространен в социальных сетях, люди использовали хэштег #Mecca_Girl_Represents_Me, делясь им в соцсетях.

В четверг губернатор Мекки Халед аль-Фейсал призвал арестовать людей, создавших видео, написав в твиттере, что оно «оскорбляет обычаи Мекки», используя хэштег «они не девушки Мекки».

Аккаунт Asayel Slay был заблокирован, и видео больше не доступно на YouTube.