ИА «Ореанда-Новости»   «Первый канал» аннулировал результаты финала шестого сезона телешоу «Голос. Дети», после того, как стало известно о подтасовке результатов.

Ранее компания  Group-IB сообщила о результатах проверки, на основании которой выяснилось, что  была организована автоматизированная отправка смс в пользу  дочери Алсу.

Расследование продлится до конца мая, однако уже сейчас известно, что сообщения отправлялись  300 телефонных номеров, всего было отправлено более  8 тысяч смс.

24 мая «Первый канал» проведёт спецвыпуск шоу «Голос. Дети», также представители канала сообщили, что к новому сезону будет разработан новый механизм голосования.