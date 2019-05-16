ИА «Ореанда-Новости» «Первый канал» аннулировал результаты финала шестого сезона телешоу «Голос. Дети», после того, как стало известно о подтасовке результатов.

Ранее компания Group-IB сообщила о результатах проверки, на основании которой выяснилось, что была организована автоматизированная отправка смс в пользу дочери Алсу.

Расследование продлится до конца мая, однако уже сейчас известно, что сообщения отправлялись 300 телефонных номеров, всего было отправлено более 8 тысяч смс.

24 мая «Первый канал» проведёт спецвыпуск шоу «Голос. Дети», также представители канала сообщили, что к новому сезону будет разработан новый механизм голосования.



