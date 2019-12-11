11.12.2019, 14:53
РФ в 2019 году оказалась в числе самых популярных туристических направлений
ИА «Ореанда-Новости». Майя Ломидзе, занимающая пост исполнительного директора Ассоциации туроператоров России,и заявила о вхождении в 2019 году РФ в пятерку лидирующих продаваемых российскими туроператорами дестинаций.
Выступая на пресс-конференции, темой которой стала ситуация в сфере туризма, Майя Ломидзе заявила о закреплении формировавшейся последние годы тенденции. При этом она отметила, что РФ по продажам вошла в лидирующую пятерку.
Ломидзе сказало о том, что совершенно другой до 2016 года была на внутреннем рынке России картина. По её заявлению, доля туроператоров увеличалась до 20 процентов за последние годы.
Она отмечает, что внутренний турпродукт предлагается практически всеми крупными туроператорами. Ломидзе заявила, что 1,5 миллиона человек отдохнёт в Крыму и 3,5 миллиона россиян отдохнет к концу года в Краснодарском крае.
Выступая на пресс-конференции, темой которой стала ситуация в сфере туризма, Майя Ломидзе заявила о закреплении формировавшейся последние годы тенденции. При этом она отметила, что РФ по продажам вошла в лидирующую пятерку.
Ломидзе сказало о том, что совершенно другой до 2016 года была на внутреннем рынке России картина. По её заявлению, доля туроператоров увеличалась до 20 процентов за последние годы.
Она отмечает, что внутренний турпродукт предлагается практически всеми крупными туроператорами. Ломидзе заявила, что 1,5 миллиона человек отдохнёт в Крыму и 3,5 миллиона россиян отдохнет к концу года в Краснодарском крае.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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