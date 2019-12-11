Майя Ломидзе, занимающая пост исполнительного директора Ассоциации туроператоров России,и заявила о вхождении в 2019 году РФ в пятерку лидирующих продаваемых российскими туроператорами дестинаций.Ломидзе сказало о том, что совершенно другой до 2016 года была на внутреннем рынке России картина. По её заявлению, доля туроператоров увеличалась до 20 процентов за последние годы.Она отмечает, что внутренний турпродукт предлагается практически всеми крупными туроператорами. Ломидзе заявила, что 1,5 миллиона человек отдохнёт в Крыму и 3,5 миллиона россиян отдохнет к концу года в Краснодарском крае.