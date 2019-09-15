Тридцатиоднолетняя певица хочет сыграть отрицательного персонажа.

Недавно Рианна выступила с заявлением, что с большим удовольствием и желанием исполнила бы роль злодейки в саге про человека-летучую мышь Бэтмене. Напомним, что данного отрицательного персонажа зовут Ядовитый Плющ. Рианна сообщила, что с ней до настоящего момента никто не связывался из съёмочной группы. Однако, если бы это произошло, то певица, не задумываясь, приняла бы предложение. Актриса призналась, что образ злодейки Ядовитый Плющ является одной из её навязчивых идей. На одном из праздников Хэллоуин Рианна даже продемонстрировала себя в наряде этого персонажа Вселенной DC Comics.

Ранее Рианна опубликовала в своём официальном аккаунте социальной сети Инстаграм видеоролик, в котором провела сравнение своего кожаного ботинка чёрного цвета с автомобилем супергероя Бэтмена. Рианна подписала видео словами: «Бэтмобиль, но сделаем это так, чтобы было модно!". Эта публикация заинтриговала поклонников барбадосской певицы. Они решили, что Рианна уже приняла предложение от продюсеров нового фильма «Бэтмен». Однако, мнения разошлись: роль Ядовитого плюща или Женщины-кошки сыграет актриса. Несмотря на позитивный настрой поклонников Рианны на новость о возможном участии в новом фильме, большинство пользователей социальных сетей напомнили ей о выходе нового музыкального альбома. Напомним, что в последний раз пластинка под названием «Anti» вышел три года назад.