17 января 2020, пятница 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Органный концерт. Музыка Вселенной: Бах, Лист

Гениальное творчество Баха влияло, влияет и будет влиять на многочисленных композиторов и исполнителей нашей планеты. Органная тема проходит через всю жизнь гения, любимым инструментом которого был орган. Прозвучат две масштабные фрески – Фантазия и фуга соль минор и Прелюдия и фуга ми минор соседствуют с хоральной обработкой, в жанре которых Баху не было равных. Органную страницу творчества Ференца Листа открывают Вариации на тему Баха, в основе которых лежит первый хор из Кантаты BWV 12 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (Плакать, жаловаться, тревожиться, бояться), являющийся своеобразным прообразом Crucifixus из баховской Мессы си минор. Пусть количество листовских органных опусов невелико, но они входят в одну из первых строк рейтинга сочинений для Короля инструментов. Сделав переложение своей же симфонической поэмы «Орфей», он еще раз доказал, что орган способен заменить целый оркестр.

Исполнитель:

Юрий Семенов, орган

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





18 января 2020, суббота, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Орган для всех: шедевры барокко и романтизма

Божественная музыка композиторов разных столетий, представленная в программе Андрея Маркелова и Дианы Даниелян, проста, как все гениальное. Один раз встретившись с нею, вы непременно будете с нетерпением ждать следующего свидания. Бах и его старший современник и друг Дитрих Букстехуде. Бесподобные хоральные обработки и развернутые многочастные циклы. Послевкусие Рождества предстанет в симпатичнейшем Ноэле Дакена, а французскую линию продолжит виртуозная романтическая Токката Дюбуа. Жанр хоральной прелюдии, забытый в XIX столетии, был возрожден Брамсом. Одна из 11 хоральных прелюдий под опусом 122, изданных посмертно, — прозвучит в концерте. Особую энергетику концерта дополнит чудесное сочетание гобоя в ансамбле с органом. Прозвучит легендарный концерт Марчелло и Шесть миниатюр Гарольда Дарка – британского органиста и композитора, 50 лет прослужившего в соборе Святого Михаила в центре Лондона, где он дал почти 2000 сольных концертов! Орган для всех – встреча с золотыми страницами мирового репертуара.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Диана Даниелян, гобой

Андрей Маркелов, орган



Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



24 января 2020, пятница 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Прелюдии, фантазии, мечты – три века органа. Бах, Альбинони, Стэнли

Германия и Франция, Британия, Италия и США. Невероятный временной охват в три столетия: XVIII-XX. Московская органистка Мария Макаренко наряду с известнейшими сочинениями Баха, Альбинони и Жигу приоткроет малоизвестные российским почитателям Короля инструментов страницы творчества Стэнли, Роджерса, Петрали. Прелюдии, фантазии, мечты. Встреча с необъятным репертуаром и возможностями его величества Органа.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Мария Макаренко, орган

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





25 января 2020, суббота, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Время виртуозов. Органный гала. Бах, Брамс, Риттер

Органный гала – новые имена, яркие исполнители, неподражаемая энергетика и уникальность интерпретаций. Время виртуозов – концерт класса известнейшей петербургской органистки Юлии Глазковой, блестящего музыканта и талантливого педагога, ученицы одного из выдающихся органистов современности Даниэля Зарецкого. Прозвучат шедевры Баха и Кребса, Брамса, Риттера и Дюрюфле. Мистика барокко и безбрежность романтики, незабываемые эмоции и неожиданные открытия в легендарный праздник российского студенчества – Татьянин день.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории

Юлия Глазкова,

Лауреат международных конкурсов

Елизавета Шабалина,Эльдар Абдураманов, Цзе Жэнь, Илья Лиховидов, орган

Надежда Ильина, гобой

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

31 января 2020, пятница 20:15



Цикл концертов «Время органа»

Органный концерт

Мелодии души: Бах, Моцарт, Гендель



Мелодии души. Идея этой необычной программы принадлежит неутомимой, деятельной и талантливой органной паре, лауреатам международных конкурсов и организаторам многочисленных органных фестивалей в России и за рубежом. Это блестящие органисты Дина Ихина и Денис Маханьков, к которым присоединилась певица Тамара Кузнецова. Классические вокальные хиты, в числе которых арии из Magnificat Баха и легендарной Бразильской бахианы № 5 Вилла Лобоса, шедевры Моцарта и Генделя, а также Ave Maria украинского композитора Шуха. Вас ждут Завтрак у Тифани и Призрак оперы. Встреча с органными опусами Баха, Вьерна и Шостаковича. Музыка для всех. Понятная и запоминающаяся. Простая, как все гениальное.



Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Тамара Кузнецова, сопрано

Денис Маханьков, орган

Дина Ихина, орган

Печоры-Санкт-Петербург



Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)