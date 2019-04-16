ИА «Ореанда-Новости». После вчерашнего происшествия в Париже знаменитый роман Гюго «собор Парижской Богоматери» оказался лидером продаж на Amazon. Здесь представлены сразу два наиболее популярных издания книги.

Отмечается, что популярность продаж знаменитой истории о горбуне из Нотр-Дама выросла в связи с трагедией, разыгравшейся вечером в понедельник в соборе, где развивались события романа классика мировой литературы.

Одно из изданий занимает сейчас третью строчку в топе продаж на популярном книжном интернет-ресурсе. Другое - восьмую.

Кроме того, особой популярностью посетителей ресурса стали пользоваться фотоальбомы и путеводители по столице Франции.

По мнению экспертов – это не исключительный случай, когда популярность определённых литературных произведений геометрически возрастала в связи с событиями современности. После терактов вноябре 2015 года в Париже вырос спрос на мемуары Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой».

Напомним, что крупнейший пожар в памятнике архитектуры, соборе Парижской Богоматери произошёл вечером 15 апреля. На его ликвидации было задействовано 400 пожарных. Огонь причинил значительный ущерб зданию и его содержимому. Пострадали перекрытия здания, и обвалился его шпиль. Уничтожены масштабные картины и гобелены, имеющие историческую ценность. Наиболее ценные и священные предметы удалось эвакуировать из здания. Сейчас они находятся в мэрии Парижа.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в беседе со своим французским коллегой предложил всю возможную помощь, которую Россия сегодня может оказать по восстановлению собора и его утвари.

Напомним, что в романе Виктора Гюго, впервые изданном в 1831 году, также был описан пожар. В той сцене, Квазимодо специально поджигает здание собора, чтобы в возникшей суматохе освободить Эсмеральду.