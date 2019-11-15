24 % опрошенных сказали о том, что хотели взять с собой на отдых солнцезащитные очки, но забыли их дома. 23 % отвечавших заявили, что по забывчивости оставляют дома лекарства. 18 % респондентов утверждают, что забывают взять пасту или зубную щётку. 16 % пользователей заявили, что забывают косметику или принадлежности для бани.14 % участвовавших в данном опросе заявили, что забывают зарядки для сотовых телефонов или наушники. Порядка 12 % пользователей из числа опрошенных едут на отдых, забыв взять шлёпанцы или сланцы. 6 % респондентов забывают взять деньги. 4 % отвечавших сказали, что забывают паспорт. Столько же человек ответили, что не взяли с собой купальник.