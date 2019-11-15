15.11.2019, 07:12
Россияне рассказали о том. какие вещи они забывают взять с собой, отправляясь в путешествия
ИА «Ореанда-Новости». В публикации издания Ostrovok.ru рассказывается о том, что туристы из России забывают взять с собой, когда отправляются в путешествие. Это выяснилось по результатам исследования, в котором участвовали 1 500 человек.
24 % опрошенных сказали о том, что хотели взять с собой на отдых солнцезащитные очки, но забыли их дома. 23 % отвечавших заявили, что по забывчивости оставляют дома лекарства. 18 % респондентов утверждают, что забывают взять пасту или зубную щётку. 16 % пользователей заявили, что забывают косметику или принадлежности для бани.
14 % участвовавших в данном опросе заявили, что забывают зарядки для сотовых телефонов или наушники. Порядка 12 % пользователей из числа опрошенных едут на отдых, забыв взять шлёпанцы или сланцы. 6 % респондентов забывают взять деньги. 4 % отвечавших сказали, что забывают паспорт. Столько же человек ответили, что не взяли с собой купальник.
24 % опрошенных сказали о том, что хотели взять с собой на отдых солнцезащитные очки, но забыли их дома. 23 % отвечавших заявили, что по забывчивости оставляют дома лекарства. 18 % респондентов утверждают, что забывают взять пасту или зубную щётку. 16 % пользователей заявили, что забывают косметику или принадлежности для бани.
14 % участвовавших в данном опросе заявили, что забывают зарядки для сотовых телефонов или наушники. Порядка 12 % пользователей из числа опрошенных едут на отдых, забыв взять шлёпанцы или сланцы. 6 % респондентов забывают взять деньги. 4 % отвечавших сказали, что забывают паспорт. Столько же человек ответили, что не взяли с собой купальник.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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