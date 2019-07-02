ИА «Ореанда-Новости» Лишь 15% опрошенных признались, что прислушиваются к предсказаниям астрологов.

Эксперты отмечают, что в 2015 и 2000 годах таковых было значительно больше - 31% и 33% соответственно.

Также все меньше россиян стали доверять лечению гипнозом и различным спиритическим сеансам – всего 22%, в то время как в 2015 году – 63%.

Опрос также показал, что снизилась доля тех, кто верит в колдовство и наведение порчи - в 2019 году таких всего 31%, а в 2015 было 48%.

В предсказания будущего и судьбы также верят всего 31%, в то время как четыре года тому назад результаты опроса говорили о 55%.