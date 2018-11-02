Неприятная ситуация произошла в Екатеринбурге, в Международном центре искусств «Главный проспект». По всей видимости, подружки хотели на память запечатлеть своё присутствие на выставке, но перестарались.

Двухтонный стенд с оригинальными работами Сальвадора Дали был опрокинут, а виновницы в экстренном порядке покинули здание.

Каким образом хрупким россиянкам вообще удалось сдвинуть с места такой тяжелый стенд, работники галереи умалчивают. Известно только то, что из-за падения была повреждена одна из картин испанского художника. Размер ущёрба пока что не оглашается.

Руководство Международного центра отреагировало мгновенно и сразу сообщило в правоохранительные органы об инциденте.

Личность девушек уже устанавливается сотрудниками полиции, проводится проверка.

Удивительно, что в момент совершения действа никто из сотрудников «Главного проспекта» рядом не находился. Как девушкам удалось так легко скрыться, особенно учитывая наличие камер наблюдения и охраны в учреждении, так же остается загадкой.

Сальвадор Дали - известнейший испанский сюрреалист, чьи произведения известны всему миру. Всесторонняя неординарная личность, он работал в нескольких направлениях, начиная с известной всем живописи и заканчивая писательским делом и режиссурой. Оригиналы картин Сальвадора Дали оцениваются в несколько миллионов, а то и миллиардов долларов.

Это не первый акт пренебрежительного отношения к произведениям искусства в России за последние несколько месяцев.

В мае мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, разбил стеклянную витрину оградительным столбиком в Третьяковской галерее и в трех местах порвал картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Почему никто не попытался остановить дебошира, когда он только схватился за металлический столбик, и куда в этот момент смотрели сотрудники галереи, опять же непонятно.