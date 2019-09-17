Актёры записывают ролики в соцсетях. Режиссёр МХТ им. А. П. Чехова Александр Молочников призвал коллег не молчать на поклонах, напомнив, что журналистам удалось отстоять коллегу Ивана Голунова, а рэперам – Хаски.Среди поддержавших Устинова актёров есть Александр Паль, Никита Ефремов, Павел Табаков, Анна Чиповская, Максим Галкин и другие.Напомним, по версии следствия, Устинов при задержании на акции протеста 3 августа вывихнул руку бойцу ОМОНа. Сам Устинов не признал своей вины. Обвинение просило для него шесть лет колонии строгого режима.