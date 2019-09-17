17.09.2019, 16:25
Российские актёры поддержали Павла Устинова, который получил 3,5 года за травму бойца ОМОНа
ИА «Ореанда-Новости». Артисты и другие деятели культуры выступили в защиту актёра Павла Устинова, которого вчера приговорили к 3,5 годам колонии за вывих плеча омоновца, пишет «Коммерсант».
Актёры записывают ролики в соцсетях. Режиссёр МХТ им. А. П. Чехова Александр Молочников призвал коллег не молчать на поклонах, напомнив, что журналистам удалось отстоять коллегу Ивана Голунова, а рэперам – Хаски.
Среди поддержавших Устинова актёров есть Александр Паль, Никита Ефремов, Павел Табаков, Анна Чиповская, Максим Галкин и другие.
Напомним, по версии следствия, Устинов при задержании на акции протеста 3 августа вывихнул руку бойцу ОМОНа. Сам Устинов не признал своей вины. Обвинение просило для него шесть лет колонии строгого режима.
Актёры записывают ролики в соцсетях. Режиссёр МХТ им. А. П. Чехова Александр Молочников призвал коллег не молчать на поклонах, напомнив, что журналистам удалось отстоять коллегу Ивана Голунова, а рэперам – Хаски.
Среди поддержавших Устинова актёров есть Александр Паль, Никита Ефремов, Павел Табаков, Анна Чиповская, Максим Галкин и другие.
Напомним, по версии следствия, Устинов при задержании на акции протеста 3 августа вывихнул руку бойцу ОМОНа. Сам Устинов не признал своей вины. Обвинение просило для него шесть лет колонии строгого режима.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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