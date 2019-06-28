ИА "Ореанда-Новости" Завтра, 29 июня, состоится Третий российский открытый чемпионат по ловле янтаря. Местом проведения состязания выбран центральный пляж посёлка Янтарный, расположенного в Калининградской области.

В соревновании под названием AmberFest может принять участие любой желающий. Возрастные рамки участников без ограничений – искать янтарь могут как взрослые, так и дети. Соревнования стартуют в десять утра, однако, подойти лучше на час раньше для прохождения регистрации на чемпионат. Конкурс на лучшую песчаную скульптуру состоится перед непосредственным соревнованием. Сначала свои способности в ловле янтаря покажут дети – для них состязание начнётся в 10:30. К двум часам пополудни имена победителей среди юных искателей камня будут уже объявлены. После начнётся «взрослый» этап чемпионата. В течение двух часов участники состязания продемонстрируют свои способности в поисках янтаря. К четырём часам дня станет известно, кто будет обладать главным призом чемпионата – поездка в Польшу на XXI чемпионат мира по ловле янтаря. Он пройдёт с 12 по 13 июля. Оставшиеся участники также не останутся без призов, так, например, они могут забрать весь найденный ими янтарь себе.

Организаторы чемпионата позаботились и о культурной составляющей мероприятия – во время проведения соревнований на территории пляжа будет работать ярмарка, где всех желающих научат обращаться с этим камнем, а также предложат янтарную воду и хлеб. Вечером выступят творческие коллективы из Калининграда и области.

Первый Чемпионат AmberFest состоялся в 2009 году. По словам организаторов чемпионата, в прошлом году участниками турнира стали 182 человека. В этом году количество гостей увеличится, заверили организаторы.