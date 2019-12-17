ИА «Ореанда-Новости». Российский документальный фильм «Акварель» включили в шорт-лист «Оскараёра Виктора Красовского включена в число 15 лент, претендующих на «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм», пишет «Интерфакс».



Фильм представляет собой философскую притчу о воде, её форме и месту в жизни человека. Вода является главным персонажем картины.



Списки номинантов на премию «Оскар» объявят 13 января 2020, церемония вручения премий запланирована на 9 февраля 2020.