13.01.2020, 17:06
Российский фильм «Дылда» не попал в число номинантов на «Оскар»
ИА «Ореанда-Новости». Российская картина «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова не попала в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм», пишет RT.
В эту категорию попали фильмы Corpus Christi (Польша), «Страна мёда» (Македония), «Отверженные» (Франция), «Боль и слава» (Испания) и «Паразиты» (Южная Корея).
Ранее «Дылду» включили в шорт-лист номинантов на «Оскар». Напомним, фильм снят про жизнь двух девушек в послевоенном Ленинграде.
В эту категорию попали фильмы Corpus Christi (Польша), «Страна мёда» (Македония), «Отверженные» (Франция), «Боль и слава» (Испания) и «Паразиты» (Южная Корея).
Ранее «Дылду» включили в шорт-лист номинантов на «Оскар». Напомним, фильм снят про жизнь двух девушек в послевоенном Ленинграде.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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