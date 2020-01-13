В эту категорию попали фильмы Corpus Christi (Польша), «Страна мёда» (Македония), «Отверженные» (Франция), «Боль и слава» (Испания) и «Паразиты» (Южная Корея).Ранее «Дылду» включили в шорт-лист номинантов на «Оскар». Напомним, фильм снят про жизнь двух девушек в послевоенном Ленинграде.