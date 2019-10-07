ИА «Ореанда-Новости». Фильм российского режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» попал в лонг-лист премии киноакадемии «Оскар», пишет «Интерфакс».



Кроме «Дылды» в лонг-лист попали фильмы ещё 92 стран. Отмечается, что первый раз подали заявки Гана, Нигерия и Узбекистан.



Ранее «Дылда» получила две награды на Каннском кинофестивале: приз за лучшую режиссуру и приз международной федерации кинопрессы.