ИА «Ореанда-Новости» . Короткие рабочие недели продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 марта по 13. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по труду и занятости.

День защитника Отечества 23 февраля и Международный женский день 8 марта принесут для россиян дополнительные выходные дни 22-24 февраля и 7-9 марта. Таким образом, праздничные выходные будут длиться по 3 дня, сокращая рабочие недели.

Роструд также заявил, что 21 февраля и 6 марта не будут сокращенный рабочими дня, поскольку не предшествуют непосредственно праздничному дню.