30.05.2019, 20:09
Роулинг опубликует четыре новые электронных книги Гарри Поттере
ИА «Ореанда-Новости». Писательница Джоан Роулинг опубликует в интернете четыре новые книги о мире Гарри Поттера.
Серия книг создана по мотивам выставки в Британской библиотеке. Книги названы в честь уроков в школе Хогвартс. По замыслу автора, читатель перенесётся назад и узнает о фольклоре и волшебстве, который и положил основу книг о юном волшебнике.
Первые два издания будут опубликованы на сайте 27 июня.
Серия книг создана по мотивам выставки в Британской библиотеке. Книги названы в честь уроков в школе Хогвартс. По замыслу автора, читатель перенесётся назад и узнает о фольклоре и волшебстве, который и положил основу книг о юном волшебнике.
Первые два издания будут опубликованы на сайте 27 июня.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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