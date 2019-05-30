Серия книг создана по мотивам выставки в Британской библиотеке. Книги названы в честь уроков в школе Хогвартс. По замыслу автора, читатель перенесётся назад и узнает о фольклоре и волшебстве, который и положил основу книг о юном волшебнике.Первые два издания будут опубликованы на сайте 27 июня.