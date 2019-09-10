Горожане стали свидетелями выступления группы высшего пилотажа «Русские витязи».

Истребители в групповом составе пролетели в небе над южным российским городом. Наблюдать за ними можно было в промежутке от половины второго до половины третьего дня. Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи», пролетев над Новороссийском, приземлились на территории города Крымска.

Стоит также отметить, что авиагруппа планирует своё выступление на Дне города в Новороссийске, который состоится 14 сентября. В этот день жители и гости Новороссийска смогут стать свидетелями полноценной программы выступления «Русских витязей». Начало авиационного шоу состоится в два часа дня, местом наблюдения за полётами является территория мемориального комплекса под названием «Малая земля». Для нетерпеливых к просмотру группы высшего пилотажа планируется репетиция полётов. Она пройдёт двумя днями ранее – 12 сентября, в два часа дня.

Стоит отметить, что авиационная группа высшего пилотажа под названием «Русские витязи» находится в ведении Военно-воздушных сил Российской Федерации. Была сформирована 5 апреля 1991 года. Пилоты группы выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях. В 2016 году группа начала эксплуатацию новых самолётов Су-30СМ. Особенность выступлений этой группы состоит в том, что она способна выполнить групповой высший пилотаж на самолётах такого класса как «Тяжёлый истребитель». Никто из пилотажных команд в мире не способен к таким действиям. «Русские витязи» являются также обладателями целого ряда мировых рекордов.