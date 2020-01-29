Среди исполнителей, Юрий Семенов – известный педагог и музыкант, неутомимый исследователь органной культуры – представляет сочинения золотого репертуара Короля инструментов. Монументальная Прелюдия с фугой ми минор Баха и известнейшая хоральная обработка.Также прозвучат сольные сочинения для органа и флейты в ансамбле с Королем инструментов прозвучат в исполнении молодых харизматичных музыкантов Марии Столяровой и Аллы Морозовой.Получивший образование в России любимый публикой бразильский тенор Сезар Камарго, обладатель гран-при многочисленных вокальных конкурсов и победитель телевизионного шоу Raul Gil’s Program в ансамбле с петербургским органистом Алексеем Поповымпорадуют публику вокальными хитами разных стран и эпох. И многие другие музыканты.