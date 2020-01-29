29.01.2020, 12:47
С 1 по 29 февраля в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской пройдёт цикл концертов "Органные вечера на Ковенском"
ИА "Ореанда-Новости". С 1 по 31 февраля в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской пройдёт цикл концертов "Органные вечера на Ковенском". Среди исполнителей, Юрий Семенов – известный педагог и музыкант, неутомимый исследователь органной культуры – представляет сочинения золотого репертуара Короля инструментов. Монументальная Прелюдия с фугой ми минор Баха и известнейшая хоральная обработка.
Также прозвучат сольные сочинения для органа и флейты в ансамбле с Королем инструментов прозвучат в исполнении молодых харизматичных музыкантов Марии Столяровой и Аллы Морозовой.
Получивший образование в России любимый публикой бразильский тенор Сезар Камарго, обладатель гран-при многочисленных вокальных конкурсов и победитель телевизионного шоу Raul Gil’s Program в ансамбле с петербургским органистом Алексеем Поповым
порадуют публику вокальными хитами разных стран и эпох. И многие другие музыканты.
Кроме того состоится Бах-Джаз-Полонез Огинского в одном флаконе – уникальный концерт Марии Блажевич, неизменно поражающей публику смелыми экспериментами.
Также прозвучат сольные сочинения для органа и флейты в ансамбле с Королем инструментов прозвучат в исполнении молодых харизматичных музыкантов Марии Столяровой и Аллы Морозовой.
Получивший образование в России любимый публикой бразильский тенор Сезар Камарго, обладатель гран-при многочисленных вокальных конкурсов и победитель телевизионного шоу Raul Gil’s Program в ансамбле с петербургским органистом Алексеем Поповым
порадуют публику вокальными хитами разных стран и эпох. И многие другие музыканты.
Кроме того состоится Бах-Джаз-Полонез Огинского в одном флаконе – уникальный концерт Марии Блажевич, неизменно поражающей публику смелыми экспериментами.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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