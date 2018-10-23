ИА «Ореанда-Новости». В этом году "Фестиваль света 2018" станет особенным: вместе с площадкой СКК, где развернется основное действие фестиваля света и будет проходить шоу дронов, будет также задействована территория Парка Победы, где будут смонтировано более 30 различных световых инсталляций.

Посетители смогут побродить по "мистическому лесу” с фигурами животных среди деревьев и сфотографироваться с более чем 500 специально смонтированными для фестиваля светящимися фонариками, которые привнесут в Парк волшебное настроение.

Некоторые инсталляции "Фестиваля света 2018" уже успели набрать сотни тысяч лайков в инстаграммах горожан. Работа "Светящаяся луна", впервые представленная в Петербурге этой осенью, поражает масштабом и схожестью со спутником. Неподалеку, можно будет наблюдать шоу роботов - машины, словно живые, движутся по запрограммированной траектории в лазерном свете.

В исторической части Парка будет представлена мультимедийная "Зона памяти" – объект под открытым небом с миниатюрными светильниками, отсылающими к событиям Второй мировой войны.

Инсталляции "Светящиеся шары", "Гигантские зайцы" и говорящие лица на деревьях очень эффектно смотрятся в темное время суток – "разбросанные" по большой территории, они отсылают зрителя к фантастическим сюжетам из "Алисы в стране чудес" с Чеширским котом и белым Кроликом. А после просмотра мультимедийного проекта в Мобильном планетарии можно действительно поверить в иные измерения – контент смотрится очень правдоподобно.

Среди инсталляций представлено несколько объектов, за основу которых взяты свойства проекции. Инсталляция "La petit chef" – 3D изображения блюд и сервировки на реальном столе. «Светящийся тоннель» это пульсирующее или вращающееся изображение, которое создает у зрителя впечатление деформирующейся плоскости, необычного восприятия. Touch-стена – конструкция, на которую транслируется изображение, реагирующее на прикосновение или движение человека. "Проекции на воде" – интерактивное представление, представляющее собой процесс создания рисунка на воде и его проецирование на поверхность с помощью света.

Также впервые в рамках петербургского фестиваля света на площадке Планетария №1 и Капеллы "Таврическая" будет проходить деловая программа с лекциями, мастер-классами и хакатоном, чтобы собрать все комьюнити из Петербурга и других городов России, занимающихся световыми шоу и инсталляциями. Участие в деловой программе бесплатное по предварительной аккредитации на сайте фестиваля.

Фестиваль света пройдет с 3 по 5 ноября на 2-х площадках:

СКК 3 - 4 ноября с 18:00 до 00:00;

Московский Парк победы 3 - 5 ноября.

Вход свободный.