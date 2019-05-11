ИА «Ореанда-Новости». Настоящий надувной замок появился за один день с помощью воздушных компрессоров рядом с гоночной трассой в Оксон-Хилл, штат Мэриленд. Развлекательный комплекс будет открыть здесь для гостей в течение выходных, а затем отправится дальше в путешествие по стране.

«Мы странствуем с самым большим в мире надувным замком, который официально сертифицирован Книгой рекордов Гиннеса. Вы можете ожидать самых ярких впечатлений в своей жизни!», рассказывает журналистам директор парка надувных развлечений.

Парк надувных развлечений включает в себя полосу препятствий длиной 900 футов, большие горки, лабиринт и интерактивную яму с мячом, за которой наблюдает розовый волк со щупальцами. Надувной замок представляет собой аттракцион площадью 11 тыс. 433 квадратных футов, где посетителям представлены посетителями десятки интерактивных и подвижных игр. Всего один билет позволят гостям веселиться здесь на протяжении трёх часов. Отмечается, что программа развлечений здесь орагнизована таким образом, чтобы более взрослым посетителям было интереснее посетить парк в вечернее время. Копии знаменитого воздушного замка «The Big Bounce America» в натуральную величину уже отправились на гастроли в Канзас-Сити, Миссури и Даллас.