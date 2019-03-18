18.03.2019, 19:47
Санкт-Петербургская консерватория к юбилею Римского-Корсакова
ИА «Ореанда-Новости» 30 марта в 19 часов на сцене Концертного зала Мариинского театра Санкт-Петербургская
консерватория представит программу, посвященную 175-летию со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Жизнь и творчество этого великого русского композитора неразрывно связаны со старейшим музыкальным вузом России, носящим его имя. Прозвучат фрагменты из любимых публикой опер и симфонические хиты композитора: Шехеразада и Испанское каприччио.
Исполнители – Симфонический оркестр Консерватории под управлением ректора, заслуженного артиста России Алексея Васильева. В этот вечер на сцену также выйдут звезда мировой оперной сцены Олеся Петрова, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Юлия Сулейманова и солист Мариинского театра Владимир Феляуэр.
В юбилейный год композитора Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства совместно с Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н. А. Римского-Корсакова и Санкт-Петербургским государственным университетом организовал международную конференцию «Римский-Корсаков — 175. Год за годом».
консерватория представит программу, посвященную 175-летию со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Жизнь и творчество этого великого русского композитора неразрывно связаны со старейшим музыкальным вузом России, носящим его имя. Прозвучат фрагменты из любимых публикой опер и симфонические хиты композитора: Шехеразада и Испанское каприччио.
Исполнители – Симфонический оркестр Консерватории под управлением ректора, заслуженного артиста России Алексея Васильева. В этот вечер на сцену также выйдут звезда мировой оперной сцены Олеся Петрова, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Юлия Сулейманова и солист Мариинского театра Владимир Феляуэр.
В юбилейный год композитора Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства совместно с Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н. А. Римского-Корсакова и Санкт-Петербургским государственным университетом организовал международную конференцию «Римский-Корсаков — 175. Год за годом».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии